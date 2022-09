Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Sabato 3 e domenica 4 settembre ci troverete in 1000 piazze per l’Italia. Con le nostre proposte contro il carobollette. Con candidate e candidati, militanti e volontari Pd. Strada per strada presenteremo il nostro programma. #25settembreVotoPd #Scegli”. Così Enrico Letta su twitter.