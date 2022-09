Roma, 1 set. – (Adnkronos) – Dopo l’arrivo di Leandro Paredes la Juventus sta sfoltendo il centrocampo. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stata chiusa la trattativa con il Liverpool per la cessione in prestito di Arthur. In uscita c’è anche Denis Zakaria, vicino a trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Chelsea. Il 25enne svizzero sta sostenendo le visite mediche a Torino con il club inglese.