Atletica: mondiali indoor di Nanchino rinviati al 2025

Nanchino, 1 set. – (Adnkronos) – Ulteriore rinvio per i Mondiali indoor di Nanchino, in Cina, previsti per il marzo 2023 dopo una serie di precedenti slittamenti causati dalla pandemia. La decisione è stata comunicata oggi da World Athletics, il massimo organo dell’atletica mondiale: l’evento è stato riprogrammato per il 2025, un anno dopo l’edizione di Glasgow 2024. Nella prossima stagione al coperto, dunque, si eviterà la concomitanza Europei-Mondiali in poche settimane: l’evento clou dell’inverno 2023 resta la rassegna continentale di Istanbul (Turchia) in programma dal 2 al 5 marzo.