Motomondiale: Aprilia, Oliveira e Fernandez saranno i piloti del team Rnf fino al 2024

Roma, 30 ago. – (Adnkronos) – I piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez saranno in sella alle Aprilia RS-GP del team Rnf per le prossime due stagioni in MotoGP. Dopo la conferma di Aleix Espargaró e Maverick Viñales nel team ufficiale Aprilia Racing, si definisce così anche la coppia dei piloti per il team satellite Rnf (che entrerà nel Mondiale top class a partire dal 2023). Oliveira e Fernandez, entrambi attualmente in Ktm, saranno in gara con le RS-GP nella squadra capitanata da Razlan Razali.