Roma, 30 ago (Adnkronos) – “Non è possibile che le nostre elezioni siano influenzate da una potenza straniera ostile come la Russia di Putin. Noi siamo coerenti, seri e lineari. La destra italiana è drammaticamente ambigua. Non si può essere patrioti e essere amici della Russia di Putin”. Lo dice Enrico Letta in un video pubblicato sui social del Pd.