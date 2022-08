Calcio: Pioli, ‘troppa frenesia, è mancata lucidità’

Milano, 30 ago. (Adnkronos) – “È mancata lucidità, bisogna leggere meglio le situazioni e cosa concede l’avversario. Eravamo partiti bene, poi il Sassuolo si è abbassato e abbiamo messo troppa frenesia, soprattutto nei movimenti. La partita è diventata sporca, è mancato ritmo”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli a Dazn dopo il pareggio 0-0 con il Sassuolo. “A volte avevamo cinque giocatori pronti ad andare in profondità, ne bastano due. Avevamo troppa voglia di vincere e fare la partita, quindi questo fa perdere lucidità. Oggi non mi è piaciuta la partita, troppi mezzi falli e tanti fischi”.

Poi su De Ketelaere il tecnico ha aggiunto: “Con Origi e Rebic avremmo avuto più soluzioni. De Ketelaere ha fatto già l’attaccante. Dal 70′ in poi abbiamo giocato come se mancasse un minuto. I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà avute. Perdere troppo tempo ad analizzare la partita già finita non è un mio obiettivo, nel derby sarà tutta un’altra gara. Dobbiamo prepararla bene al livello tattico e fisico. Volevo fare più rotazioni oggi ma oggi mi sono mancati diversi giocatori”.

Poi sull’avversario: “L’Atalanta l’abbiamo costretta noi ad abbassarsi, prima avevano provato a venirci a prendere. Con il Sassuolo avevamo spazi, poi si sono abbassati ed è cambiata la partita. Abbiamo concesso anche qualche ripartenza di troppo, e una squadra matura dovrebbe gestire meglio certe situazioni”. Infine sul derby: “Questo risultato non scalda ancora di più il derby. Il derby è il derby, va al di là della classifica. Conosciamo l’importanza della partita e la prepareremo come va preparata”, ha concluso Pioli.