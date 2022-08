New York, 29 ago. – (Adnkronos) – Il campione in carica Daniil Medvedev supera il primo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il russo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera lo statunitense Stefan Kozlov, numero 111 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0 in due ore di gioco.