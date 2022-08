Torino, 29 ago. – (Adnkronos) – “Posso farlo, l’ho fatto spesso in nazionale con Lewandowski. Sceglie il mister, io faccio tutto quello che posso durante gli allenamenti per farmi notare”. Così il nuovo attaccante della Juventus Arkadiusz Milik, nella sua conferenza di presentazione, in merito alla possibilità di giocare in coppia con Dusan Vlahovic.