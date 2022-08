Elezioni: Mirabelli, ‘Berlusconi e destra non vogliono combattere criminalità e evasione’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “L’altro giorno Salvini ha proposto di alzare il limite per l’uso dei contanti e oggi Berlusconi propone di consentire l’avvio di una società semplicemente inviando una raccomandata. La destra italiana è ossessionata dall’idea di limitare la tracciabilita dei capitali, unico sistema per combattere il riciclaggio e l’evasione fiscale. La trasparenza su chi possiede le società e sulla provenienza degli investimenti è decisiva per combattere l’illegalità e mettere in sicurezza i soldi del Pnrr. Dopo la proposta di cancellare lo scioglimento dei comuni per mafia con queste due proposte la destra italiana rischia di ridimensionare le norme che servono a contrastare la criminalità organizzata”. Così su Facebook il senatore del Pd Franco Mirabelli commenta la proposta avanzata stamattina da Silvio Berlusconi.