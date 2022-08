Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Noi di Impegno Civico ci stiamo battendo per il tetto massimo al prezzo del gas in Ue, in modo da fermare le speculazioni in bolletta, a loro volta derivanti dalla guerra in Russia. Ci stiamo battendo per tutelare imprese e famiglie italiane, invece Salvini si oppone perché preferisce finanziare Putin”. E’ l’accusa mossa al leader della Lega Matteo Salvini dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, in un passaggio di un lungo post su Facebook.