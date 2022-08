Nottingham, 28 ago. -(Adnkronos) – Il Tottenham di Antonio Conte vince per 2-0 in casa del Nottingham Forest in un match della quarta giornata di Premier. Protagonista assoluto Harry Kane, autore della doppietta decisiva al 5′ e all’81’. In classifica gli ‘Spurs’ sono secondi con 10 punti insieme a Brighton e Manchester City a due punti dalla capolista Arsenal.