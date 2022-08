Nizza, 28 ago. – (Adnkronos) – Terza vittoria su quattro partite in Ligue1 per il Marsiglia, allenata da Igor Tudor, che vince 3-0 sul campo del Nizza. I tre gol dei provenzali tutti nel primo tempo: oltre alla doppietta dell’ex Inter Alexis Sanchez, alle prime reti nel campionato francese, a segno anche Nuno Tavares. Il Marsiglia sale in testa alla classifica con 10 punti, uno in più del Paris Saint Germain, impegnato stasera contro il Monaco.