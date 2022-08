Gb: Ford della principessa Diana venduta all’asta per 76mila euro

Londra, 27 ago. (Adnkronos) – Un’auto che è stata utilizzata da Diana Spencer è stata venduta all’asta per 650.000 sterline, circa 766mila euro. Si tratta della Ford Escort Rs Turbo nera guidata dalla defunta principessa del Galles per tre anni, dall’agosto del 1985 e con la quale fu fotografata fuori dalle boutique di Chelsea e Kensington.

L’auto è stata venduta dalla casa d’aste Silverstone Auctions nel Warwickshire a un acquirente nel Cheshire. Il banditore ha affermato che si trattava dell'”auto del giorno” e di aver riscontrato un enorme interesse per il veicolo, che ha ricevuto il maggior numero di offerte telefoniche dell’azienda in 12 anni.