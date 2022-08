F1: Verstappen, ‘qualifica fantastica, ora obiettivo podio’

Spa, 27 ago. – (Adnkronos) – Max Verstappen domina le qualifiche del Gp del Belgio a Spa, ma dovrà accontentarsi di guidare il gruppetto dei penalizzati e partirà 15°. L’olandese conquista la pole virtuale, rifilando oltre sei decimi a Carlos Sainz, ma deve cedere la prima griglia di partenza a causa della penalità. Il campione del mondo scatterà però davanti al rivale per il Mondiale, Charles Leclerc, anche lui penalizzato.

“Qualifica fantastica, ma è tutto il weekend che siamo sul pezzo -ha dichiarato l’olandese della Red Bull-. La macchina va molto bene, stiamo solo cercando di ottimizzarla. Siamo riusciti a mettere insieme tutto in qualifica. Chiaramente ho dovuto fare attenzione alla quantità di gomme usate. Devo pensare a domani visto che partirò dietro. Sono contento del mio giro ed è bellissimo essere qui. I tifosi sono fantastici e spero di farli divertire. Domani? Dobbiamo rimontare. Con una macchina come questa sarebbe un peccato non raggiungere il podio”.