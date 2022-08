Energia: Patuanelli, ‘da M5S allarme tsunami 6 mesi fa, ecco perché non potevamo tacere’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “L’allarme per lo tsunami energetico che sta arrivando lo abbiamo lanciato più di 6 mesi fa. Ora i cittadini si stanno accorgendo del motivo per il quale non potevamo più stare in silenzio”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, del M5S, rilanciando un suo tweet del 10 febbraio in cui affermava: ‘Siamo nel pieno di una crisi energetica che mina alle fondamenta l’economia reale del Paese. Uno scostamento di bilancio non può essere considerato ‘debito cattivo’, perché il rovescio della medaglia potrebbe voler dire far fallire migliaia di aziende'”.