Elezioni: Di Maio a Meloni, ‘con tue amicizie Ue portate Italia a isolamento’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Berlusconi e Salvini “amici di Putin”, “ma poi ci sono anche le tue amicizie, amicizie con quei leader Ue che hanno snobbato il Pnrr, non hanno preso i soldi del Pnrr pur di non cambiare le loro regole interne sui diritti. Questo significa che grazie alle tue amicizie, l’Italia sarà ancor più isolata in Europa. Non solo a causa di Salvini e Berlusconi, ma anche per le tue alleanze”. Così sui social il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio in un video in cui risponde per le rime a Giorgia Meloni.