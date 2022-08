Ciclismo: Fci, sospesi i lavori del consiglio federale

Roma, 27 ago. – (Adnkronos) – “Il Consiglio federale del 27 agosto della Federazione Ciclistica Italiana è stato interrotto forzatamente a causa della scoperta che i lavori venivano seguiti e pubblicati in diretta online”. Lo rende noto la Federciclismo con un comunicato sul proprio sito ufficiale. “Il Presidente e il Segretario Generale, in accordo con tutti i consiglieri federali e i presidenti regionali presenti, si sono rivolti immediatamente all’autorità giudiziaria. In attesa delle verifiche del caso i lavori sono stati sospesi”, aggiunge la nota della Fci.