Calcio: Premier League, Liverpool travolge 9-0 il Bournemouth

Liverpool, 27 ago. – (Adnkronos) – Il Liverpool travolge il Bournemouth 9-0 nella quarta giornata di Premier League, eguagliando il record di reti segnate in una partita nel massimo campionato inglese. Prestazione notevole per i Reds che segnano cinque gol nel primo tempo e quattro nella ripresa, da evidenziare le due doppiette segnate da Firmino e Luis Diaz. In gol anche Elliott, Alexander-Arnold, Van Dijk e Carvalho (la sesta rete è arrivata da un autogol di Mepham). Napoli avvisato in vista della sfida del Maradona del 7 settembre in Champions League.