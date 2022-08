Calcio: Mourinho, ‘nel primo tempo fortunati, felice per la ripresa, è un punto importante’

Torino, 27 ago. – (Adnkronos) – “Ho detto ad Allegri che nel primo tempo abbiamo avuto un cu.. della Madonna mentre nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho commenta il pari per 1-1 sul campo della Juventus. “Alla squadra all’intervallo ho detto che avevo vergogna di loro, non parliamo di tattica perché non era questione di numeri… Io pregavo per finire il primo tempo sotto solo 1-0, nel primo tempo la partita poteva essere chiusa. Nella ripresa per fortuna s’è vista una squadra completamente diversa. Purtroppo avevo poche soluzioni offensive in panchina senza Zaniolo, Wijnaldum e un calciatore che potrà arrivare. Con questi 3 poteva cambiare la storia. Max ha fatto cambi con Milik e McKennie nonostante gli infortuni. Se analizzo il secondo tempo abbiamo meritato di vincere 1-0. Non voglio dire che il risultato è meritato perché il primo tempo è stato brutto ma è un punto importante”.