Calcio: le formazioni di Juve-Roma, sorpresa Miretti tra i bianconeri

Torino, 27 ago. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus e Roma, in campo alle 18.30 all’Allianz Stadium, in uno degli anticipi del sabato della terza giornata di Serie A. Tutti confermato tra i giallorossi con l’attesissimo ex Dybala nel tridente con Pellegrini e Abraham. Sorpresa Miretti tra i bianconeri che affiancherà Locatelli e Rabiot a centrocampo. Questi gli 11 iniziali.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho