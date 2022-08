F1: Leclerc, ‘credo ancora di poter vincere il titolo’

Spa, 25 ago. – (Adnkronos) – “Come vedo le prossime gare? Le prenderemo una alla volta a livello di team, ma cercheremo di sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno davanti a noi. Io credo ancora di poter vincere il titolo. Sarà difficile, certo, ma ci crederò fino alla fine. Devo fare come Sebastian Vettel nel 2013, quando vinse ogni gara dopo la pausa estiva: magari è più facile dirlo che farlo ma farò del mio meglio”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in conferenza stampa da Spa sede del Gp del Belgio nel prossimo fine settimana. “Spa è una pista molto speciale per me, per ogni pilota la prima vittoria è speciale. Io l’ho ottenuta qui in condizioni strane per la morte di Anthoine Hubert al sabato. È una pista sulla quale mi è sempre piaciuto guidare, spero di ottenere un grande risultato questo weekend”.