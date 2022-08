Torino, 25 ago. – (Adnkronos) – Arkadiusz Milik si trova ancora a bordo dell’areo privato che lo sta portando a Torino. Previsto a breve il suo arrivo in Italia per sostenere le visite mediche per la Juventus. Il club bianconero ha trovato l’intesa con il Marsiglia per un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Tutto fatto anche con il 28enne bomber polacco sull’ingaggio per circa 3 milioni di euro all’anno.