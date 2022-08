Calcio: Inzaghi, ‘Lazio squadra forte, servirà una partita attenta’

Milano, 25 ago. (Adnkronos) – “Affrontiamo una squadra forte, che quest’anno si è migliorata sicuramente nell’organico. Ha mantenuto tutti i giocatori più forti e sappiamo che dovremo fare una gara di personalità, perché troveremo una squadra preparata, organizzata, uno stadio importante con tanta gente. Dovremo fare una partita attenta”. Lo dice l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio del bomber Ciro Immobile. “A lui mi lega un grandissimo affetto, ha fatto stagioni importantissime con me, l’ha rifatta l’anno scorso con Sarri. So che è una partita particolare per tutti, a cui teniamo tutti. Ciro fa sempre gol, magari domani si riposa”.