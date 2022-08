Elezioni: Malpezzi, ‘sorpresa da Carfagna, estendere servizi infanzia è investimento’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Sono sorpresa dalle parole della ministra Carfagna: il tema dei servizi educativi per l’infanzia dovrebbe essere centrale, soprattutto per il Mezzogiorno del Paese. Noi pensiamo sia necessario un grande investimento nel sistema integrato da zero a sei anni: rendere la scuola dell’infanzia obbligatoria significa semplicemente dire che lavoreremo perché ci sia un posto a scuola per ogni bambina e bambino, importantissimo per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Questo non dovrebbe essere un obiettivo centrale per ognuno di noi e, soprattutto, per la ministra del Sud dove l’offerta di servizi educativi è indispensabile per contrastare i divari territoriali? Estendere i servizi per l’infanzia è un investimento sui bambini e le bambine ma anche per le famiglie e per agevolare l’occupazione femminile”. Così la senatrice Dem Simona Malpezzi.