Elezioni: Conte, ‘su salario minimo osteggiati e ora ci vengono dietro’

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “In questa campagna elettorale vedo tantissima concentrazione sulle polemiche, le altre forze politiche scoprono delle idee per cui noi ci siamo battuti in questa legislatura e in cui siamo stati ostaggiati, come il salario minimo, mentre ora ci vengono dietro. Noi diamo una garanzia agli elettori: continueremo a mantenere la parola data”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni di Radio 101.

L’ex premier ricorda alcuni ingredienti del programma pentastellato: “la grande battaglia per il salario minimo legale, 9 euro lordi l’ora e no pannicelli caldi; aiuti massicci contro caro il bollette; lotta al precariato; pensione di garanzia per i giovani; tirocini pagati; e poi -conclude – una grande attenzione alle donne: la parità salariale deve essere effettiva, bisogna essere consapevoli che le donne sono svantaggiate dal sistema sociale e politico”.

