Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Draghi ha retto il paese in una situazione complicata”, a partire dalla sfida “della campagna vaccinale” per contrastare il Covid, “ma sulla transizione ecologica avremmo voluto una spinta molto più forte, decisa, e anche sull’agenda sociale lascia un’eredità modesta, sul salario minimo e il precariato non ha dato nessuna risposta”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni di Radio 101.