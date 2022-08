Brescia: camion urta ponte, Comune dispone chiusura strade e deviazioni

Milano, 24 ago. (Adnkronos) – Un camion che trasportava una grossa autogrù ha urtato, questa mattina, il ponte di via Volturno che sovrasta la Tangenziale Ovest di Brescia. Il mezzo è rimasto incastrato con il braccio che ha danneggiato in modo irreparabile cinque travi del ponte. Polizia locale, vigili del fuoco e dirigenti del settore Strade e del settore Mobilità del Comune di Brescia sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza il sito.

I tecnici sono al lavoro per eseguire le verifiche strutturali del caso e per iniziare il puntellamento del ponte. L’obiettivo è riaprire, almeno parzialmente, il ponte e la tangenziale nei prossimi giorni. Il Comune, intanto, ha disposto l’interdizione del passaggio sia in Tangenziale Ovest, in entrambe le direzioni, sia in via Volturno, da via Luciano Manara a via Chiusure. E in queste ore verranno collocati i cartelli stradali per indicare le deviazioni e i percorsi alternativi.

Nei confronti dell’autista del mezzo, che nel frattempo è stato messo sotto sequestro, sono in corso accertamenti.