Atto conclusivo per la procedura-selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di quattro agenti di Polizia Municipale nel capoluogo. Azione resa possibile dal conferimento di 21mila euro dalla Regione Campania al Comune di Benevento per il progetto “Polizia Municipale di prossimità”, con compartecipazione dell’Ente capoluogo per 9.520,80 euro.

