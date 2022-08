Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Una donna, vittima di stupro, si dice disperata perché resa riconoscibile dalla diffusione del video. Cosa che hai fatto anche tu, on. Meloni. Questi sono i fatti. Chiedere scusa sarebbe stato grande gesto di dignità e umanità. Ma tu preferisci buttarla in caciara. Hai perso un’occasione per dimostrare qualità di leader”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.