Elezioni: Santanché, ‘continua sciacallaggio sinistra contro Meloni’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Continua l’inaccettabile sciacallaggio nei confronti di Giorgia Meloni da parte di una sinistra che, senza alcun argomento, si aggrappa alla drammatica vicenda dello stupro di Piacenza per raccattare qualche briciola di consenso. E la cosa più grave è che ancora nessuna donna dem ha trovato un attimo per esprimere sdegno per quanto accaduto. Non contenti adesso utilizzano le parole drammatiche della vittima per attaccare Giorgia Meloni e la diffusione del video, senza però dire che è lo stesso utilizzato da un importante giornale nazionale. La conferma che ala sinistra non interessano i diritti delle donne, tanto meno la loro dignità, ma soltanto brandirli per colpire l’avversario di turno, che oggi è Giorgia Meloni”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè.