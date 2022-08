Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Tra le cose da fare se vinciamo è cancellare quell’infamia della legge Fornero. I sindacati hanno stimato che occorrerebbe 1 miliardo, beh un miliardo si trova: il reddito di cittadinanza ne costa 9 di miliardi, magari bisogna semplicemente togliere qualcosa a chi non ha voglia di lavorare per darla a chi ha bisogno di andare in pensione”. Così Matteo Salvini, in un comizio elettorale a Giulianova.