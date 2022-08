Elezioni: Mollicone (Fdi), ‘su video stupro doppia morale ipocrita sinistra’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il video della violenza è stato pubblicato da molti giornali, era perciò già accessibile a tutti. Inoltre, il video condiviso da Giorgia Meloni era del tutto pixelato. Non accettiamo la doppia morale ipocrita della sinistra, che qualche mese fa aveva pubblicato, tra l’altro anche senza pixelarlo, il video dell’omicidio di Alika, immigrato ucciso a Civitanova”. Così a Omnibus su La7 il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone.

“Questa polemica rischia di distogliere l’attenzione dal vero tema della questione: le condizioni della sicurezza urbana in Italia, dove gli immigrati sono lasciati per strada in preda agli istinti primari, e i rischi che corrono le donne. Giorgia Meloni ha fatto un doveroso atto di denuncia. La senatrice Valente parla di un ‘doppiopesismo’ del dolore inaccettabile: il dolore della moglie di Alika non è equiparabile a quello della donna violentata?”.