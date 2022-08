Ancona, 23 ago. (Adnkronos) – “Siamo italiani, voglio difendere questo e valorizzarlo, perchè lo amo. Non faccio politica con odio, non odio nessuno, sono gli altri che odiano, perchè odi quando non sei sicuro di quello che tu sei, ma se sai chi sei non hai bisogno di odiare nessuno”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante un comizio ad Ancona.