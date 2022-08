Elezioni: Letta, ‘taglio cuneo per più contratti a tempo indeterminato e stipendi più alti’

Roma, 23a go. (Adnkronos) – “Il reddito di cittadinanza va cambiato. Sul tema del lavoro vanno prese altre iniziative. La questione chiave che noi abbiamo davanti è che tutto ciò che possiamo mettere in termine di riduzione della tasse va messo a tagliare il cuneo fiscale per avere più soldi in busta paga. Serve una scelta shock per piu contratti a tempo indeterminato e più soldi in busta paga. Far cadere il governo Draghi è stati gravissimo anche perchè a fine anno i lavoratori avrebbero avuto uno stipendio in più” grazie al taglio del cuneo fiscale. Così Enrico Letta al Meeting di Rimini.