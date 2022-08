Elezioni: Conte su video stupro, ‘cara Giorgia così proprio no, sei donna e madre’**

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Giuseppe Conte torna ad attaccare Giorgia Meloni sulla vicenda del video dello stupro a Piacenza. Da quel video, dice l’ex premier, “sono rimasto inorridito, io non sono intervenuto, mi sono astenuto, e anche la polemica politica che ne è conseguito. Quella sofferenza, quella sofferenza quelle grida al centro di una campagna elettorale: non è possibile, non è un segno di civiltà”.

"Io dico: cara Giorgia, tu che sei intervenuta a postare quel video e hai portato tutta la tua visibilità, tu sei una donna, sei una madre, sei una cristiana -dice Conte ricalcando il celebre discorso della leader di Fdi nel discorso dell'ottobre 2019 dal palco del centrodestra unito – ma non hai pensato un attimo che quella donna poteva essere tua madre, tua sorella, tua figlia".