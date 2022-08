Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “La signora in questione è stata segnalata dal territorio, è un’insegnante e giornalista impegnata nel sociale a Caserta. Errore nostro non aver verificato i post su politica estera. Me ne assumo la responsabilità. Stiamo gestendo la cosa”. Così Carlo Calenda su twitter a proposito della professoressa Stefania Modestino D’Angelo, candidata di Azione in Campania, per il caso scatenato dai suoi post filo Putin e ‘orsiniani’ su Fb.