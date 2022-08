Calcio: Capello, ‘questa Roma mi ricorda la mia’

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – “Questa Roma mi ricorda la mia: quando giocavo con Totti, Montella e Batistuta e tutti e tre non avevano molta voglia di rientrare. Dopo un po’ ero costretto a togliere qualcuno e spesso toccava a Montella… “. Lo dice l’ex allenatore della Roma Fabio Capello in merito alla squadra di José Mourinho.

“Ieri con Zaniolo, Dybala e Abraham, la squadra era troppo offensiva -aggiunge Capello a Sky Sport-. Dybala e Zaniolo non sono due giocatori che rientrano ad aiutare. Dopo l’infortunio di Nicolò, Mourinho ha inserito El Shaarawy che aiuta di più in fase difensiva”. Infine sull’infortunio di Zaniolo: “Spero che torni presto, fa la differenza, ieri ha dato tre accelerate belle da vedere, i tifosi erano felici”.