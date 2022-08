Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “La Grecia esce dalla sorveglianza speciale. È un giorno importante per l’Europa. Abbiamo fatto bene a combattere per tenere Atene nella casa comune. Ora dobbiamo cambiare le regole in Europa. Non ne parla nessuno, ma questo sarà il vero tema dei prossimi mesi, anche per la tenuta dei conti pubblici”. Così Matteo Renzi nella enews.