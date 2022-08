Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco con più squadre con autobotte e mezzi meccanici per operazioni su balle di fieno in fiamme, ha salvato gli animali presenti in una stalla in un fondo nel territorio comunale nel territorio di San Giorgio del Sannio a ridosso di quello di Calvi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia