Energia: Letta, ‘tetto nazionale prezzo contro aumenti’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Tetto nazionale al prezzo dell’energia elettrica, un contratto luce sociale per famiglie in difficoltà, raddoppio del credito di imposta per le imprese energivore e altre imprese che hanno affrontato extra costi energetici”. E’ la proposta che il Partito democratico sta presentando in queste ore e di cui Enrico Letta parla a Radio Popolare.

Per il Pd di Letta il reddito di cittadinanza rimane ma con aggiustamenti che sono necessari, è una misura che è servita ad alleviare la povertà estrema del Paese, ma la proposta immediata che Letta fa in queste ore è un intervento per affrontare il caro energia: “Ci sono aumenti del mille per cento per alcune imprese, proponiamo un contratto di luce sociale per le famiglie in difficoltà e il raddoppio del credito di imposta per le imprese più colpite”.