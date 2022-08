Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la Leopolda, abbiamo scelto di rinviare a dopo le elezioni. Nelle prossime ore, Calenda comunicherà maggiori dettagli sull’evento di Milano del 2 settembre, già annunciato dagli studi de La7 l’altra sera. Per Firenze invece, tenetevi segnata in rosso la data del 1 settembre per un appuntamento più organizzativo che politico”. Così Matteo Renzi nelle enews.