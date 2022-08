Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Meloni, strumentalizzando ciò che di più violento possa accadere a una donna, non può cavarsela con una polemica social. È un atto eticamente vergognoso. Proprio durante il Meeting di Rimini mi chiedo come la componente cattolica dei suoi alleati possa rimanere in silenzio”. Lo scrive su Twitter Marianna Madia, deputata e candidata del Pd alla Camera.