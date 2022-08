Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “I rigassificatori sono necessari per questo momento di transizione, non saranno la strategia futura che è quella delle rinnovabili, ma con la guerra di Putin all’Ucraina è necessario farli, motivo per il quale abbiamo sostenuto per questa fase i rigassificatori”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal Tg 2.