Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Mettere le devianze al bando come un qualche cosa che di negativo c’è e che va rimosso non è il linguaggio che avrei usato e rispetto a quel modo di parlare sono sicuro che ci sono decine di milioni di italiani che non lo tollerano. E vorrei dare voce a quei dieci milioni di italiani che pensano, come lo penso io, che la diversità siano ricchezza per la nostra società”. Lo ha ribadito il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘In onda’ su La 7.