Elezioni: Letta a Meloni, ‘devianze? forza società data da ricchezza diversità’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Evviva le devianze, la forza delle società è data dalla ricchezza delle diversità. Due idee dell’Italia si confronteranno il 25 settembre: la nostra basata sulla libertà delle persone, una società che cerca di includere, crea lavoro e lotta contro le precarietà, l’altra è una società che va per le spicce, dove presunte maggioranze vogliono imporre regole a tutti”. Così Enrico Letta ai microfoni di Radio Popolare risponde al video di Giorgia Meloni che promette di combattere le devianze, per far crescere giovani italiani sani e determinati.

“Crescere sani secondo una linea determinata non si sa bene da chi -aggiunge il segretario del Pd- lo dico con grande forza, evviva le devianze, la ricchezza della diversità che rende la nostra società creativa, geniale e moderna”.