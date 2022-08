Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Quello che ha fatto Giorgia Meloni supera ogni limite, strumentalizzare le immagini di una violenza sessuale per fare campagna elettorale è un atto vergognoso e privo di umanità. Non si può gettare tutto in pasto ai social senza rispetto delle vittime delle violenze più atroci”. Così Andrea Casu del Pd su twitter.