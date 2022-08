Un pari che conforta ma che potrebbe non bastare a salvare la panchina di Fabio Caserta. Il Benevento conquista al ‘Ferraris’ il primo punto in campionato, che però potrebbe non essere sufficiente per scongiurare il ribaltone tecnico, nonostante una prova positiva offerta al cospetto di una delle squadre più attrezzate del torneo cadetto.

