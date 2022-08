Il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, il prossimo 23 novembre dovrà comparire dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo in seguito alla querela presentata da Mario Mazzoleni, fratello dell’arbitro Paolo, sua volta già direttore gare calcistiche, per le “dichiarazioni lesive dell’immagine e della reputazione sua e della sua famiglia”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia