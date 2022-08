«La nostra Amministrazione comunale lavorò per mesi per conquistare i fondi da utilizzare per il recupero della strada Cesine, Costa d’Arco, Sterpara. L’opera deve essere solo iniziata, le risorse sono disponibili. Non capiamo il motivo per il quale l’Amministrazione Ciampi non si decide ad avviarli». Così i Consiglieri Giuseppe Ricci ed Alessia Accettola del gruppo consiliare di opposizione di San Giorgio del Sannio, «San Giorgio bene comune», nel raccogliere il disagio degli abitanti di Cesine.

