Resiste, incassa e si aggrappa a un super Paleari per conquistare il primo punto del suo nuovo campionato. Rinasce a testa bassa il Benevento di Fabio Caserta, stringendo denti e distanze contro un Genoa che ha dimostrato di avere dalla sua colpi interessanti attraverso i quali provare a far cedere il muro giallorosso. “Sicuramente arriviamo da una settimana non facile, dopo una sconfitta in una partita in cui speravamo di portare a casa punti. Ma oggi la squadra c’è stata e spero che sia una base da cui ripartire”.

